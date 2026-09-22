صحيفة سبق

هنّأ سلطان العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "طيبة"، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ ٩٦، داعياً الله أن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها. وأكد أن اليوم الوطني يجسد مسيرة وطن موحّد أصبح نموذجاً عالمياً للتنمية، مشيراً إلى اعتزاز "طيبة" بدورها في تطو…

رفع سلطان العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "طيبة"، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله –، وإلى الشعب السعودي النبيل، بمناسبة اليوم الوطني السعودي السادس والتسعين، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، وأن يواصل وطننا مسيرة الإنجازات والازدهار.

وقال العتيبي إن اليوم الوطني مناسبة تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء، وتستحضر فيها الأجيال مسيرة وطنٍ تأسس على الوحدة والعزيمة، وتواصلت مسيرته عبر أجيال حافظت على قيمها وأصالتها، حتى أصبحت المملكة اليوم نموذجاً عالمياً للتنمية والطموح، مضيفاً أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد ما يتميز به المجتمع السعودي من قيم أصيلة، في مقدمتها الكرم والشجاعة والهمة والأصالة، وهي قيم متجذرة في هوية الإنسان السعودي وتشكل جزءاً من قصة الوطن ومسيرته.

وأوضح أن "طيبة" تفخر بأن تكون جزءاً من هذه المسيرة، من خلال دورها في تطوير قطاع الضيافة السعودي والإسهام في بناء منظومة سياحية متكاملة تعكس طموحات المملكة ومكانتها المتنامية كوجهة عالمية، إذ تنطلق الشركة في أعمالها من إيمان راسخ بأن مستقبل الضيافة السعودية يقوم على الجمع بين الأصالة والابتكار.

وختم العتيبي قائلاً: "نحتفي اليوم بوطنٍ نعتز به، ونستلهم من طباع شعبه وعزيمة قيادته الدافع لمواصلة العطاء. ونؤمن في طيبة أن عزنا بطبعنا، وأن أصالتنا هي أساس قدرتنا على تقديم ضيافة سعودية ترحب بالعالم. وسنواصل العمل، إلى جانب شركائنا وكفاءاتنا الوطنية، لترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للضيافة والسياحة، والمضي قدماً في مسيرة التنمية والازدهار التي تقودها رؤية السعودية 2030".

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