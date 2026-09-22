صحيفة سبق

أطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ تنبيهاً وتحذيراً في منطقة نجران لوجود حالة طارئة، ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الالتزام الفوري بالتعليمات حفاظاً على السلامة العامة. وشملت الإرشادات البقاء في أماكن آمنة داخل المباني بعيداً عن النوافذ والزجاج، وتجنّب الخروج أو التجمهر أو…

أطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ تنبيهًا وتحذيرًا في منطقة نجران لوجود حالة طارئة، ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى التقيد بالإرشادات والتعليمات فورًا؛ حفاظًا على السلامة العامة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدًا عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم الخروج من المنزل أو المبنى حتى الإعلان عن زواله بشكل تام.

كما دعت إلى الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح، والدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب عند التواجد في الخارج، مع تجنب التجمهر والتصوير والابتعاد عن المواقع الخطرة.

وفي حال استقبال رسالة التحذير أثناء قيادة المركبة، يجب التوقف على جانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة، فيما يمكن الاتصال برقم الطوارئ 998 عند ملاحظة أي خطر في منطقة نجران، ورقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.

وأكد الدفاع المدني أهمية استقاء التعليمات من القنوات الرسمية التابعة للجهات المختصة فقط.