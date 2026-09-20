صحيفة سبق

تنطلق في ١ أكتوبر المقبل فعاليات مزاد المركز الوطني للصقور ٢٠٢٦ لصقور الطرح المحلي في مقر المركز بملهم شمال الرياض، وتستمر حتى ٣٠ نوفمبر، بالتزامن مع موسم طرح الصقور في المملكة. يقتصر المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر المطروحة داخل المملكة، ولا يشمل الشاهين القرناس والصقر الحر دعمًا لاستدامتهما…

تنطلق في الأول من أكتوبر المقبل فعاليات مزاد المركز الوطني للصقور 2026، المخصص لصقور الطرح المحلي، ويستمر حتى 30 نوفمبر، بالتزامن مع موسم طرح الصقور السنوي في المملكة.

ويُخصص المزاد لفروخ الشاهين البحري المهاجر التي تُطرح داخل المملكة، فيما لا يشمل الشاهين القرناس والصقر الحر، دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما، امتدادًا للنهج الذي يتبعه المركز في تنظيم المزاد.

وتنتشر الفرق الميدانية للمركز في مختلف مناطق المملكة خلال موسم الطرح، لاستقبال الطواريح وتسهيل وصولهم بصقورهم إلى مقر المزاد، مع توفير خدمات النقل والسكن، وتوثيق عمليات البيع، وعرض الصقور في مزاد تنافسي مباشر.

ويجمع المزاد الطواريح والصقارين من مختلف مناطق المملكة، وينظم عمليات البيع والشراء ضمن إطار يحفظ حقوق المشاركين ويعزز الشفافية، بما يسهم في دعم الطواريح والصقارين، والمحافظة على موروث الصقارة وتنميته ونقله إلى الأجيال المقبلة.

ويُقام المزاد في مقر المركز بمَلهم شمال مدينة الرياض، وتُنقل لياليه عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة متابعة المزايدات على صقور الطرح المحلي للصقارين والمهتمين