صحيفة سبق

أعلن الدفاع المدني وفاة مقيم يمني وإصابة مواطنة سعودية ومقيم باكستاني، جراء سقوط شظايا طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بعد اعتراضها وتدميرها في محافظة الطائف اليوم الخميس 6 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 17 سبتمبر 2026م. وأوضح أن الحادث خلّف أضرارًا مادية في عدد من المباني والمركبات، م…

أعلن الدفاع المدني وفاة مقيم يمني وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني، جراء سقوط شظايا طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بعد اعتراضها وتدميرها في محافظة الطائف، اليوم الخميس.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني إن فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف باشرت، اليوم الخميس 6 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 17 سبتمبر 2026م، سقوط شظايا طائرة مسيّرة بعد اعتراضها وتدميرها، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح أن الحادث نتج عنه وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية وُصفت حالته بالحرجة، إضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، مؤكدًا أنه جرى تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.