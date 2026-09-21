صحيفة سبق

سجلت تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز أعلى مستوياتها في ستة أشهر، متجاوزة 17 مليون برميل يوميًا من نفط الشرق الأوسط خلال عشرة أيام، في وقت واصلت فيه أسعار النفط العالمية التراجع لليوم الرابع على التوالي، مع هبوط عقود برنت والأميركي بنحو 2% لكل منهما.

ارتفعت تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، إذ تجاوزت تدفقات النفط القادمة من منطقة الشرق الأوسط 17 مليون برميل يومياً خلال عشرة أيام متتالية، في مؤشر على تنامي حركة الشحن النفطي عبر هذا الممر الاستراتيجي الحيوي.

في المقابل، واصلت أسعار النفط العالمية مسارها التنازلي لليوم الرابع على التوالي، مسجلةً بذلك أطول سلسلة انخفاض منذ يونيو الماضي، وسط ضغوط بيعية متصاعدة في الأسواق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 2.1% لتستقر عند 101.66 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.2% مسجلةً 98.09 دولاراً للبرميل.