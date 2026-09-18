صحيفة سبق

أظهرت دراسة عالمية واسعة شملت أكثر من 1.8 مليون مشارك أن اتباع نظام غذائي نباتي يرتبط بتراجع خطر الإصابة بخمسة أنواع من السرطان، بينها البنكرياس والثدي والبروستاتا والكلى والورم النقوي المتعدد، في حين بيّنت النتائج أن النباتيين الصرف أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء.

كشفت دراسة عالمية ضخمة أجراها باحثون من جامعة «أكسفورد» البريطانية أن اتباع النظام الغذائي النباتي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بخمسة أنواع من السرطان، بنسبة تصل إلى الثلث تقريباً.

وأظهرت نتائج الدراسة أن خطر إصابة النباتيين بسرطان البنكرياس ينخفض بنسبة 21%، وسرطان البروستاتا بنسبة 12%، وسرطان الكلى بنسبة 28%، وسرطان الدم المعروف بـ«الورم النقوي المتعدد» بنسبة 31%، فضلاً عن انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 9%، وذلك مقارنةً بمن يتناولون اللحوم بانتظام.

غير أن الباحثين رصدوا في المقابل أن النباتيين الصرف، الذين لا يتناولون أي منتجات حيوانية، كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وشملت الدراسة بيانات من دراسات عديدة حول العالم، إذ ضمّت نحو 1.64 مليون شخص يتناولون اللحوم، إلى جانب 57 ألفاً و16 شخصاً يقتصر استهلاكهم على الدواجن دون اللحوم الحمراء، و42 ألفاً و910 أشخاص يتناولون الأسماك دون سواها من اللحوم، و63 ألفاً و147 نباتياً، و8 آلاف و894 نباتياً صرفاً. وقد جاء معظم المشاركين من بريطانيا والولايات المتحدة.

وأوضحت أورورا بيريز كورناغو، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن «النباتيين يستهلكون عادةً كميات أكبر من الفاكهة والخضروات والألياف مقارنةً بمن يتناولون اللحوم، كما أنهم لا يتناولون اللحوم المصنعة، وهو ما قد يساهم في انخفاض مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان».

من جهته، أشار الباحث المشارك تيم كي، الأستاذ الفخري في علم الأوبئة بمركز «أكسفورد لصحة السكان»، إلى أن عدد النباتيين في بريطانيا يبلغ نحو ثلاثة ملايين شخص، مؤكداً أن الاهتمام بالنظام الغذائي النباتي «يتزايد في أجزاء كثيرة من العالم». ولفت إلى أن الفروق التي رصدتها الدراسة بين المجموعتين «لم تكن كبيرة جداً»، معتقداً أنها «ترتبط باللحوم نفسها أكثر من ارتباطها بمجرد حقيقة أن النباتيين يتناولون أطعمة صحية أكثر».

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هيلين كروكر، مساعدة مدير الأبحاث في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، أن «تعزيز الحماية الشاملة من السرطان يستلزم اعتماد وجبات تقوم على الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات، مع تجنب اللحوم المصنعة والحد من استهلاك اللحوم الحمراء».

وتجدر الإشارة إلى أن تناول اللحوم المصنعة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء وربما سرطان المعدة، فيما تزيد اللحوم الحمراء كلحم البقر والضأن من هذا الخطر، في حين لم تُرصد أي صلة بين استهلاك اللحوم البيضاء كالدجاج والديك الرومي وهذا الخطر.

وقد موّل الصندوق العالمي لأبحاث السرطان هذه الدراسة التي تناولت 17 نوعاً مختلفاً من السرطان، شملت سرطانات الجهاز الهضمي والرئة والجهاز التناسلي والمسالك البولية وسرطان الدم، مع مراعاة عوامل مؤثرة في النتائج كمؤشر كتلة الجسم.