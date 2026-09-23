صحيفة سبق

أوضح فلاح بن فهد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية، أن اليوم الوطني السعودي يجسد مسيرة التحول والتنمية التي جعلت المملكة نموذجًا ملهمًا في التطور والازدهار، في ظل حراك اقتصادي وعمراني غير مسبوق ومشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياة وفق معايير الاستدامة والابتكار. وأكد أن القطاع العقاري يعد…

قال فلاح بن فهد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية، إن اليوم الوطني السعودي يحمل معاني عميقة ترتبط بتاريخ الوطن ومسيرة التحول التي قادتها المملكة نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار، موضحًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة للاحتفاء بما تحقق من إنجازات جعلت السعودية نموذجًا ملهمًا في التنمية الشاملة.

وبيّن القحطاني أن الاحتفال باليوم الوطني يأتي في وقت تشهد فيه المملكة حراكًا اقتصاديًا وعمرانيًا غير مسبوق، حيث تتسارع المشاريع التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير المدن وفق معايير حديثة تجمع بين الاستدامة والابتكار.

وأكد أن القطاع العقاري يعد أحد المحركات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لما يمثله من دور محوري في توفير حلول سكنية وتجارية متطورة، ودعم نمو المدن السعودية وتحويلها إلى بيئات حضرية جاذبة للاستثمار والسكان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية أن الشركة تعمل على تقديم نماذج تطويرية تواكب احتياجات السوق وتساهم في بناء مجتمعات متكاملة، لافتًا إلى أن التطوير العقاري لم يعد يقتصر على إنشاء المباني، بل أصبح صناعة متكاملة ترتبط بالإنسان وجودة الحياة والاستدامة.

وأشار إلى أن النهضة العقارية التي تعيشها المملكة تعكس قوة الاقتصاد الوطني وجاذبية السوق السعودية، مؤكدًا استمرار الشركة في المشاركة الفاعلة بهذه المسيرة.

واختتم القحطاني حديثه بأمنياته للمملكة بمزيد من التقدم والازدهار، رافعًا التهنئة للقيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة، ومتطلعًا إلى مستقبل يواصل فيه الوطن ترسيخ مكانته بين دول العالم.