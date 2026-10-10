صحيفة سبق

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لتوريد النفط والديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، مؤكداً أن ذلك سيفيد الاقتصاد العالمي، وذلك عقب مكالمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كشف عن اتفاق لتوريد فوري يتجاوز ٣٠٠ ألف طن مع كميات إضافية تصل إلى ٣ ملايين طن.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، مؤكداً أن ذلك سيُسهم في دعم الاقتصاد العالمي، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي بيان صادر عن الكرملين، قال بوتين: «خلال مناقشة وضع قطاع الطاقة العالمي، أكد الجانب الروسي مجدداً استعداده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، وأنا واثق من أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد العالمي ككل».

وأشار البيان إلى أن المحادثة بين الزعيمين أولت «اهتماماً كبيراً» لآفاق تسوية الحرب الدائرة في أوكرانيا، فضلاً عن تناول الوضع المتعلق بإيران والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أكد بوتين أن الزعيمين اتفقا على الحفاظ على التواصل الشخصي المباشر، ومواصلة التعاون بين إدارتيهما الرئاسيتين وأجهزة الاستخبارات والهيئات الحكومية الأخرى.

وجاءت تصريحات بوتين عقب إعلان الرئيس ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» عمّا وصفه بـ«مناقشة ناجحة للغاية» مع نظيره الروسي، كاشفاً عن اتفاق يقضي بأن تقوم روسيا بـ«توريد فوري» لأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية.

وأوضح ترامب أن روسيا ستوفّر 500 ألف طن إضافية من وقود الديزل خلال شهر نوفمبر المقبل، ومليون طن «مباشرة بعد ذلك»، على أن يُسلَّم 3 ملايين طن أخرى «خلال فترة وجيزة»، وذلك رهناً بالطاقة التشغيلية لمصافي تكرير الديزل الروسية.