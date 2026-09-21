صحيفة سبق

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة غاز مسال بحطام ناتج عن مقذوفات مجهولة أثناء خروجها من مضيق هرمز، مؤكدة سلامة طاقمها وعدم تسجيل أي تأثير بيئي. ويأتي الحادث ضمن سلسلة وقائع أمنية استهدفت سفناً تجارية بالمضيق خلال الأيام الأخيرة.

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتعرض ناقلة غاز مسال لإصابة بحطام ناتج عن مقذوفات مجهولة أثناء إبحارها في اتجاه الخروج من مضيق هرمز، مؤكدةً سلامة جميع أفراد طاقمها وعدم وقوع أي تأثير بيئي على المنطقة المحيطة.

وأوضحت الهيئة أن ربان الناقلة أبلغ عن تعرض السفينة للإصابة بحطام من مقذوفات مجهولة، غير أنها واصلت إبحارها بشكل طبيعي نحو مينائها التالي، فيما باشرت السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

حادث منفصل

وكانت الهيئة البريطانية ذاتها قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تعرض سفينة أخرى لحادث مماثل أثناء إبحارها تجاه مضيق هرمز، مشيرةً إلى إصابة اثنين من أفراد طاقمها بجروح طفيفة، فيما تمكنت السفينة من مواصلة رحلتها إلى مينائها التالي بقدرتها الذاتية.

تصاعد متواصل

تأتي هذه الوقائع في سياق تزايد ملحوظ للحوادث التي تطال السفن التجارية في محيط مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة؛ إذ أبلغت UKMTO في 17 سبتمبر عن حادث أمني وقع على الجانب العُماني من المضيق، على بعد نحو 16 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة خصب، دون تسجيل إصابات في صفوف الطاقم أو تأثير بيئي.

وفي 18 سبتمبر، أبلغت الهيئة عن إصابة ناقلة نفط بقاذفة مجهولة أثناء عبورها المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل أن تتمكن من إخماده، فيما أكدت سلامة جميع أفراد الطاقم، في حين لم يتضح حينها حجم التأثير البيئي للحادث. وفي اليوم نفسه، أعلنت إيران أن قوات الحرس الثوري استهدفت ناقلة النفط «ترند» الرافعة علم توغو، بدعوى محاولتها العبور بصورة غير قانونية، وهو ما أشارت وكالة «أسوشيتد برس» إلى عدم تمكنها من التحقق منه بصورة مستقلة.

حركة ملاحية محدودة

وتزامن تصاعد هذه الحوادث مع استمرار تراجع حركة السفن عبر المضيق دون مستوياتها المعتادة؛ إذ كشفت بيانات ملاحية في 16 سبتمبر عن عبور أربع سفن فقط خلال يوم واحد، مقارنةً بمتوسط بلغ 18 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة، مع الإشارة إلى أن بعض السفن قد لا تظهر في بيانات التتبع في حال إيقاف أجهزة الإرسال الخاصة بها، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وفي ظل استمرار الحوادث، تواصل UKMTO حثّ السفن التجارية على توخي أقصى درجات الحذر أثناء العبور والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، في حين تمضي بعض السفن في استخدام المضيق رغم المخاطر الأمنية المتصاعدة.