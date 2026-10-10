صحيفة سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خليجيًا خالف نظام البيئة برعي 11 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبقت بحقه الإجراءات النظامية، مؤكدة أن غرامة رعي الإبل تصل إلى 500 ريال لكل متن، وداعيةً للإبلاغ عن أي اعتداءات بيئية.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خليجيًا مخالفًا لنظام البيئة، وذلك لارتكابه مخالفة رعي 11 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبّقت بحقه الإجراءات النظامية المقررة.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة مخالفة رعي الإبل في المناطق المحظورة تبلغ غرامة مالية تصل إلى 500 ريال عن كل متن.

ودعت القوات المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، فيما يُخصَّص الرقمان 999 و996 لبقية مناطق المملكة، مشيرةً إلى أن جميع البلاغات ستُعامَل بسرية تامة دون أي مسؤولية تقع على عاتق المبلّغ.