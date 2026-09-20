17 فرصة عقارية "محطة وقود" وعمائر وأراضي و شقق سكنية للبيع بالمزاد العلني "بمكة المكرمة والمظيلف"

صحيفة سبق

2026-09-20T09:36:03.299Z

تطلق شركة "عقار ون" للمزادات العلنية، بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" ووفق قرار من محكمة التنفيذ وحكم من محكمة الأحوال الشخصية، مزاد "درر مكة" الإلكتروني خلال الفترة من الاثنين 06 / 10 / 2026 الساعة 1 بعد الظهر حتى الأربعاء 08 / 10 / 2026 الساعة 7:30 مساء عبر منصة "مباشر للمزادات". ويطرح المز…