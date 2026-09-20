17 فرصة عقارية "محطة وقود" وعمائر وأراضي و شقق سكنية للبيع بالمزاد العلني "بمكة المكرمة والمظيلف"
تطلق شركة "عقار ون" للمزادات العلنية، بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" ووفق قرار من محكمة التنفيذ وحكم من محكمة الأحوال الشخصية، مزاد "درر مكة" الإلكتروني خلال الفترة من الاثنين 06 / 10 / 2026 الساعة 1 بعد الظهر حتى الأربعاء 08 / 10 / 2026 الساعة 7:30 مساء عبر منصة "مباشر للمزادات". ويطرح المز…
تعلن شركة عقار ون للمزادات العلنية وبإشراف مركز الاسناد والتصفية "انفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية عن انطلاق مزاد "درر مكة" الالكتروني يوم الاثنين 06 / 10 / 2026 م الساعة 1 بعد صلاة الظهر وينتهي يوم الاربعاء 08 / 10 / 2026 م الساعة 7,30 مساء عبر منصة مباشر للمزادات
ويعرض المزاد 17 فرصة عقارية أراضي تجارية وسكنية وعمارة وشقق بأرقى احياء مكة المكرمة (أحد – العوالي – العزيزية – أجياد – العمرة)
العقار الأول: أرض خام بحي أحد بمساحة 837,533.91 م²
العقار الثاني: أرض فضاء جبلية بحي أحد بمساحة 72,791.80 م²
العقار الثالث: عمارة سكنية تجارية بحي المعابدة بمساحة 375.47 م²
العقار الرابع: عمارة سكنية بحي الشوقية بمساحة 700 م²
العقار الخامس: أرض سكنية بحي العزيزية (الضفة الغربية) بمساحة 1,274.97 م²
العقار السادس: عمارة سكنية بحي العزيزية (الضفة الشرقية ج) بمساحة 587.94 م²
العقار السابع: أرض سكنية بحي العوالي بمساحة 2,307.96 م²
العقار الثامن: محطة وقود ومحلات تجارية بالمظيلف على الطريق العام جدة – جيزان بمساحة 5,119.45 م²
العقار التاسع: عمارة سكنية بحي تقسيم أرض سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز (الإضافات) بمساحة 1,250 م²
العقار العاشر: أرض فضاء بحي أجياد (دحلة اللبان) بمساحة 494.28 م²
العقار الحادي عشر: عمارة سكنية بحي سليمان الحمد (امتداد رقم 1) بمساحة 266 م²
العقار الثاني عشر: عمارة سكنية تجارية بحي الأندلس بمساحة 192.14 م²
العقار الثالث عشر: عمارة سكنية بمكة المكرمة (بيع مشاع) بمساحة 142.23 م²
العقار الرابع عشر: أرض سكنية بحي العمرة بمساحة 589.54 م²
العقار الخامس عشر: شقة سكنية بحي المسفلة بمساحة 199.28 م²
العقار السادس عشر: شقة سكنية بحي المحمدية بمساحة 169.07 م²
العقار السابع عشر: شقة سكنية بمخطط الشوقية بمساحة 140.58 م²
العقارات المعروضة بمزاد "درر مكة " تعتبر من أفضل الفرص العقارية المميزة والنادرة لمواقعها الاستراتيجية بأفضل الاحياء بمكة المكرمة.
وتدعوا الشركة كبار رجال المال والاعمال والمستثمرين للمشاركة في المزاد الاستثنائي الذي يعتبر فرص عقارية فريدة في موقعها وواعده لإطلاق المشاريع العقارية والسكنية التي تدر عوائد استثمارية مستدامة..
كما ترحب شركة عقار 1 بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على – 920020562 – 0533463111