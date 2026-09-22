صحيفة سبق

تتيح إجازة اليوم الوطني في 23 سبتمبر خيارات متعددة داخل المملكة، بين المدن والمواقع التاريخية والجبال والسواحل، بحسب طبيعة الرحلة ومدة الإقامة.

تتيح إجازة اليوم الوطني السعودي، الذي يوافق 23 سبتمبر، خيارات متعددة للراغبين في قضاء الإجازة داخل المملكة، في ظل تنوّع الوجهات السياحية بين المدن الرئيسة والمناطق الجبلية والساحلية والمواقع التاريخية والتراثية.

وتختلف الوجهة المناسبة باختلاف طبيعة الرحلة ومدة الإقامة واهتمامات الزوار، إذ توفر مناطق المملكة تجارب سياحية متنوعة تشمل السياحة العائلية والثقافية والبحرية والجبلية، إلى جانب أنشطة المغامرات والاستجمام.

الرياض.. للباحثين عن أجواء المناسبة

تمثّل العاصمة الرياض خياراً مناسباً للراغبين في الجمع بين زيارة المدينة ومتابعة الأجواء المصاحبة لليوم الوطني، إلى جانب زيارة المواقع التاريخية والثقافية والأسواق والمطاعم والمرافق الترفيهية.

ويمكن للزائر تخصيص جزء من الرحلة لزيارة الدرعية ومواقعها التاريخية، إلى جانب عدد من المعالم والمراكز الثقافية المنتشرة في العاصمة.

وتناسب الرياض بصورة أكبر الرحلات القصيرة والعائلية، خصوصاً للراغبين في البقاء بالقرب من الفعاليات المرتبطة بالمناسبة.

جدة.. البحر والمدينة في رحلة واحدة

وتوفر جدة خيارات متنوعة للراغبين في قضاء الإجازة على ساحل البحر الأحمر، إذ تجمع بين الواجهة البحرية والمواقع التاريخية والأنشطة البحرية والمطاعم والأسواق.

وتتيح زيارة منطقة جدة التاريخية فرصة للتعرف على الطابع العمراني والتراثي للمدينة، فيما توفر الواجهة البحرية مساحات مفتوحة مناسبة للعائلات.

وتناسب جدة الزوار الراغبين في برنامج يجمع بين الاسترخاء والنشاطات داخل المدينة من دون الحاجة إلى التنقّل لمسافات طويلة.

العلا.. تجربة ثقافية وتاريخية

وتبرز العلا ضمن الخيارات المناسبة للراغبين في رحلة ترتكز على التاريخ والطبيعة، في ظل ما تضمه من مواقع أثرية ومشاهد طبيعية وتكوينات صخرية.

وتضم المحافظة عدداً من المواقع التاريخية، من بينها الحجر، المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إضافة إلى البلدة القديمة وعدد من المواقع الطبيعية.

وتناسب العلا الأزواج والمجموعات الصغيرة والراغبين في قضاء رحلة هادئة بعيداً عن صخب المدن الكبرى.

عسير.. للطقس المعتدل والطبيعة

وتشكل منطقة عسير خياراً ملائماً لمحبي المرتفعات والطبيعة، مع ما تتميز به مدينة أبها والمناطق المحيطة بها من تضاريس جبلية ومساحات خضراء وإطلالات متنوعة.

ويمكن للزائر توزيع برنامجه بين المواقع الطبيعية والقرى التراثية والمتنزهات الجبلية، ما يجعل المنطقة مناسبة للعائلات ومحبي الرحلات البرية.

وتكتسب الرحلات إلى عسير خلال سبتمبر طابعاً مختلفاً عن الوجهات الساحلية، خصوصاً للراغبين في قضاء معظم وقتهم في الهواء الطلق.

الباحة.. للمغامرات والرحلات الجبلية

أما منطقة الباحة فتناسب الراغبين في الرحلات القصيرة المرتبطة بالطبيعة والمغامرات، في ظل تنوّع التضاريس الجبلية والغابات والقرى التراثية.

وتتيح المنطقة عدداً من الأنشطة الخارجية والجولات الجبلية، إلى جانب زيارة المواقع التراثية والأسواق المحلية.

ويُفضَّل هذا الخيار لمن يرغب في برنامج أكثر نشاطاً، يجمع بين التنقّل والمشي واستكشاف المواقع الطبيعية.

البحر الأحمر.. للاسترخاء

وتوفر الوجهات السياحية المطلة على البحر الأحمر خياراً للراغبين في قضاء الإجازة بعيداً عن المدن، خصوصاً مع تنامي المنتجعات والتجارب البحرية في عدد من الوجهات الساحلية.

وتشمل الأنشطة المتاحة الاستجمام والرياضات المائية والغوص والرحلات البحرية، مع اختلاف مستوى التكلفة بحسب نوع الإقامة والخدمات المختارة.

وتناسب هذه الوجهة بصورة أكبر من يخطط لإجازة هادئة تعتمد على الإقامة في موقع واحد معظم الوقت.

التخطيط قبل السفر

ويُنصح قبل اختيار الوجهة بتحديد مدة الرحلة والميزانية وطبيعة الأنشطة المطلوبة، إلى جانب التحقق من حالة الطقس وأوقات الزيارة والحجوزات اللازمة لبعض المواقع والأنشطة.

كما يساعد الحجز المبكر في توفير خيارات أكبر للإقامة والتنقّل، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السفر الداخلي خلال المناسبات والإجازات الرسمية.

ويمنح التنوّع الجغرافي والسياحي في المملكة الزائر خيارات مختلفة لقضاء إجازة اليوم الوطني، بدءاً من المدن والوجهات الثقافية، مروراً بالجبال والمواقع الطبيعية، وصولاً إلى السواحل والمنتجعات البحرية.

ويمكن التخطيط للإجازة واستكشاف الوجهات المناسبة عبر منصة «روح السعودية» (Visit Saudi).