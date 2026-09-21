صحيفة سبق

الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تواصل تلطيف أجواء المسجد النبوي عبر تكييف مركزي و250 مظلة عملاقة و27 قبة متحركة و436 مروحة رذاذ و10 آلاف حافظة زمزم مبردة.

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفير منظومة خدمية متكاملة تهدف إلى تلطيف الأجواء داخل المسجد النبوي وفي ساحاته الخارجية، بما يضمن تهيئة بيئة أكثر راحة للمصلين والزائرين طوال أوقات اليوم.

وتبرز في مقدمة هذه المنظومة شبكة متطورة من أنظمة التكييف المركزي، مدعومة بـ10 آلاف حافظة لمياه زمزم المبردة، إضافة إلى 27 قبة متحركة و250 مظلة عملاقة تتوزع في الساحات لتوفير الظل التام، وحماية المصلين والزائرين من أشعة الشمس وحرارة الأجواء.

وتتضمن التجهيزات 436 مروحة لضخ رذاذ الماء، والتي تسهم بشكل فعال في خفض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء في الساحات والمواقع المخصصة للعبادة، مما يعزز راحة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الخدمات المكثفة في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وتوفير كافة الإمكانات التي تكفل لزوار المسجد النبوي أداء عباداتهم بكل طمأنينة ويسر.