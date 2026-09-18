فهد العتيبي

اختُتمت على مضمار مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف منافسات السيدات في بطولة المملكة لألعاب القوى للصم 2026، بمشاركة أكثر من 60 لاعبًا ولاعبة من أندية ومراكز الاتحاد السعودي لرياضة الصم، وشهدت تتويج الفائزات في سباقات الجري ومسابقات الميدان، فيما تتواصل اليوم الجمعة منافسات الرجال.

اختتمت منافسات السيدات في بطولة المملكة لألعاب القوى للصم 2026، التي ينظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على مضمار الملعب الرئيسي بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، بمشاركة أكثر من 60 لاعبًا ولاعبة يمثلون عددًا من الأندية والمراكز التابعة للاتحاد.

وشهدت منافسات السيدات إقامة عدد من مسابقات الميدان والمضمار، واختُتمت بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى؛ حيث حققت ندى سالم بالشرف من نادي الصم بجدة المركز الأول في سباق 100م، وجاءت رنيم عبدالله الدبيان من مركز الصم بالمدينة المنورة في المركز الثاني، وجنان زهير البغلي من نادي الصم بالأحساء في المركز الثالث.

وفي سباق 200م، حققت ندى سالم بالشرف من نادي الصم بجدة المركز الأول، وجاءت رنا محمد القديمي من نادي الصم بجدة في المركز الثاني.

وفي مسابقة رمي القرص، حققت فاطمة سعيد الشمري من مركز الصم بحائل المركز الأول، وجاءت جمانة منور السهلي من مركز الصم بالمدينة المنورة في المركز الثاني، وهنادي محمد الشمري من مركز الصم بحائل في المركز الثالث.

وفي مسابقة دفع الكرة الحديدية، حققت أغادير محمد الغامدي من مركز الصم بالمدينة المنورة المركز الأول، وجاءت فاطمة عواد الشمري من مركز الصم بحائل في المركز الثاني، وخولة غالي الشريف من نادي الصم بجدة في المركز الثالث.

وفي مسابقة رمي الرمح، حققت أغادير محمد الغامدي من مركز الصم بالمدينة المنورة المركز الأول، وجاءت فاطمة عواد الشمري من مركز الصم بحائل في المركز الثاني، ووجود مشاري الشبلي من نادي الصم بالمدينة المنورة في المركز الثالث.

وفي مسابقة الوثب الطويل، حققت رنيم عبدالله الدبيان من مركز الصم بالمدينة المنورة المركز الأول، وجاءت نورة خالد السبيعي من مركز الصم بالأحساء في المركز الثاني، وفاطمة عواد الشمري من مركز الصم بحائل في المركز الثالث.

وتتواصل اليوم الجمعة منافسات الرجال في البطولة، على أن يُعلن في ختام المنافسات عن الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف مسابقات الميدان والمضمار، إلى جانب الإعلان عن الأندية والمراكز الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للبطولة، وتتويج الفائزين والفائزات.

وتأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي لرياضة الصم في تطوير مستويات الرياضيين والرياضيات، واكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتهيئة اللاعبين واللاعبات للمنافسات والاستحقاقات المقبلة.