صحيفة سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في نيويورك، وزير خارجية البوسنة والهرسك ألمدين كوناكوفيتش، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية بشأنها.

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك، وزير خارجية البوسنة والهرسك ألمدين كوناكوفيتش، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، فضلاً عن بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي بشأنها.

وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.