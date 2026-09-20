صحيفة سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على المنطقة الشرقية بسرعة تتراوح بين 40 و49 كلم/ساعة، تشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، مع إثارة للأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى 3 - 5 كلم حتى الساعة 7 مساءً. كما حذّر المركز من موجة ضباب على الدمام والظهران ومحافظات الجبيل ورأس تنورة وا…

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها إلى (40 - 49) كلم في الساعة، تشمل محافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا؛ مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 - 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

فيما حذّر المركز الوطني للأرصاد من موجة ضباب على مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما تسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأفاد المركز بأن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة صباحًا.