صحيفة سبق

وقعت وزارة الثقافة في مقرها بالدرعية برنامجًا تنفيذيًا مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" لتأطير التعاون في مجال التراث الثقافي غير المادي. يشمل البرنامج تنظيم ندوة لتبادل الخبرات، وصياغة توصيات للتعاون العربي، وإبراز ممارسات التراث الحي عربيًا على الساحة العالمية.

وقّعت وزارة الثقافة السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» برنامجاً تنفيذياً مشتركاً، يهدف إلى تأطير سبل التعاون في مجال التراث الثقافي غير المادي، وتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة الثقافة العربية.

جرى التوقيع في مقر وزارة الثقافة بالدرعية، ومثّلت الوزارةَ وكيلةُ الوزارة للأبحاث والتراث الثقافي الدكتورة مها عبدالله السنان، فيما مثّل المنظمةَ مديرُ قطاع الثقافة حميد سيف النوفلي.

وتضمّن البرنامج التنفيذي عدداً من مجالات التعاون، أبرزها تنظيم ندوة متخصصة لتبادل الخبرات في منهجيات وسياسات وممارسات صون التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب التعاون في استكشاف وصياغة توصيات للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا المجال، فضلاً عن إبراز ممارسات التراث الحي في الدول العربية على الساحة الدولية، بما يدعم توحيد الجهود العربية في مجال صون التراث.

ويأتي توقيع هذا البرنامج امتداداً لمذكرة التفاهم التي أبرمتها وزارة الثقافة مع «الألكسو» عام 2022، وانطلاقاً من حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون الثقافي، وتعزيز الشراكات الرامية إلى المحافظة على التراث الثقافي غير المادي واستدامة صونه.