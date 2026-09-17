صحيفة سبق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس" أنه سيتخذ قريباً قراراً كبيراً بشأن إيران، ملمحاً إلى احتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ومؤكداً أن "القضاء على النظام الإيراني" خيار وارد. ويعتزم ترامب لقاء قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الأمم المتحدة لبحث مسار الحرب واستراتيجية ما بعد انت…

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لموقع «أكسيوس»، الخميس، إنه سيتخذ قريباً قراراً كبيراً بشأن إيران، مشيراً إلى أن «قرار القضاء على النظام الإيراني كبير وكل الاحتمالات واردة».

وأضاف ترامب: «قد يتعين علينا استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران»، مؤكداً أن العالم يقترب من «منعطف حاسم» في هذا الملف.

وفي الوقت ذاته، أشار ترامب إلى أن حرب إيران تقترب من نهايتها، وأن طهران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق، قائلاً: «إنهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. سنرى كيف ستسير الأمور».

**اجتماع خليجي في نيويورك**

وبالتزامن مع هذه التصريحات، يعتزم ترامب عقد اجتماع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست — السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان — على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وذلك لبحث مسار الحرب مع إيران، وفق ما أفاد موقع «أكسيوس» نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب سيطلع دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب، في حين يعمل فريقه من كبار المسؤولين على إعداد خطة «اليوم التالي»، يُتوقع الانتهاء منها عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية الدعوات الأولية للاجتماع يوم الأربعاء، فيما أشار أحد المصادر إلى احتمال توسيع اللقاء ليشمل قادة عرباً ومسلمين آخرين، في حين رفض البيت الأبيض التعليق.

**الموقف الإيراني**

في المقابل، طالب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الخميس، الولايات المتحدة بتنفيذ ما ورد في «مذكرة التفاهم» التي جرى بموجبها وقف إطلاق النار بين الجانبين.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن عارف قوله إن بلاده تأمل أن «يعود العدو إلى رشده» ويفي بالتزاماته، غير أنه أكد أن تنفيذ المذكرة لن ينهي الخلافات القائمة مع ما وصفه بـ«نظام الهيمنة».

وأشار عارف، خلال مراسم انعقاد الجمعية المهنية لرابطة أساتذة الجامعات الإيرانية، إلى أن إيران واجهت على مدى 4 عقود «حرباً غير مباشرة» من جانب خصومها، مضيفاً أنهم باتوا اليوم يخوضون مواجهة مباشرة معها.

**خلفية الأزمة**

وكانت واشنطن وطهران قد توصلتا في يونيو إلى مذكرة تفاهم مؤقتة لم تضع حداً نهائياً للصراع، قبل أن تتجدد المواجهات لاحقاً على خلفية الخلاف بشأن وضع مضيق هرمز وآلية إعادة فتحه أمام حركة الملاحة الدولية.

وعلى صعيد آخر، أفاد ترامب بأنه سيعلن قريباً عن موقع القاعدة العسكرية الأمريكية في بولندا، مشيراً إلى تقدم كبير في مشروع إنشائها.