السعدون تقيم مزاد مخطط ورود الطائف
أعلنت شركة السعدون العقارية عن طرح أراضٍ تجارية وسكنية على شكل بلكات وقطع ضمن "مخطط ورود الطائف" بحي الورود في مدينة الطائف، عبر مزاد علني حضوري وإلكتروني يُقام يوم الجمعة 16 أكتوبر. وأوضحت الشركة أنها خصصت مقراً مؤقتاً في موقع العقارات لتمكين الراغبين من معاينة الأراضي واستلام شيكات الدخول للمزاد ا…
أعلنت شركة السعدون العقارية عن مزادها النوعي والمميز والذي ستقيمه بمدينة الطائف يوم الجمعة 16 أكتوبر القادم والتي راعت به رغبات المستثمرين كونها أتاحت الفرصة للمشاركة بالمزاد عن بعد إلكترونيا وحضوريا بقاعة المزاد .
وذكرت السعدون أن مزادها مزاد مخطط ورود الطائف يحتوي على العديد من الفرص المميزة من قطع سكنية وتجارية وبلكات متنوعة بمساحات تلبي حاجة السوق العقارية
وقد وضعت السعدون مقر مؤقت لها بموقع العقارات بحي الورود بمدينة الطائف لكي تمكن عملائها من معاينة العقارات واستلام شيكات الدخول لمن يرغب بالمشاركة بالمزاد حضورياً
والجدير بالذكر أن هذا المزاد يعد المزاد رقم 110 التي تقيمه شركة السعدون العقارية
للاطلاع على كتيب المزاد عبر الرابط
لمشاهدة العقارات
للتواصل والاستفسارات 0555259495 - 920003852
رقم رخصة فال للمزادات 4200000006
تمت الموافقة على إقامة المزاد العقاري من قبل الهيئة العامة للعقار 8513