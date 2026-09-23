السعدون تقيم مزاد مخطط ورود الطائف

صحيفة سبق

2026-09-23T05:42:55.292Z

أعلنت شركة السعدون العقارية عن طرح أراضٍ تجارية وسكنية على شكل بلكات وقطع ضمن "مخطط ورود الطائف" بحي الورود في مدينة الطائف، عبر مزاد علني حضوري وإلكتروني يُقام يوم الجمعة 16 أكتوبر. وأوضحت الشركة أنها خصصت مقراً مؤقتاً في موقع العقارات لتمكين الراغبين من معاينة الأراضي واستلام شيكات الدخول للمزاد ا…