صحيفة سبق

قدّم عبدالله بن صالح العثيم التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميراً لمنطقة الرياض لمدة ٤ سنوات، مؤكداً أنها تجسّد الثقة الملكية واهتمام القيادة بتنمية مناطق المملكة. وأشاد العثيم بالحراك التنموي المتسارع الذي تشهده الرياض في البنية ال…

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه أميراً لمنطقة الرياض لمدة أربع سنوات.

وقال العثيم إن هذه الثقة الملكية الغالية تأتي امتداداً لما يوليه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – من عناية واهتمام بتنمية مناطق المملكة، وتعزيز قدراتها ومقوماتها، ومواصلة مسيرة التطوير الشامل بما يرسخ مكانة المملكة ويدعم نهضتها التنموية والاقتصادية في مختلف المجالات.

وبيّن العثيم أن منطقة الرياض تشهد حراكاً تنموياً وعمرانياً واقتصادياً متسارعاً، يتجسد في تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التنمية الحضرية، والتوسع في المشروعات النوعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الرياض مركزاً اقتصادياً وتنموياً بارزاً، ويعزز دورها المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشار العثيم إلى حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر على المتابعة المستمرة للمشروعات والخدمات التنموية، وحرصه على متابعة الخطط والمبادرات المرتبطة باحتياجات المواطنين وتطوير مستوى الخدمات، فضلاً عن عنايته المتواصلة بتعزيز التكامل بين مدينة الرياض ومحافظات المنطقة ومراكزها، ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية، بما يدعم التنمية المتوازنة، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة.

ونوّه العثيم بما يوليه سموه الكريم من دعم لقطاع الأعمال والمستثمرين، وحرصه على تعزيز البيئة الاستثمارية وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره كشريك فاعل في التنمية، بما يسهم في استثمار الفرص الواعدة، وتحفيز المبادرات والمشروعات النوعية، ودعم النمو الاقتصادي، وتمكين المستثمرين من المساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أشاد بالدور الذي يضطلع به في دعم المجالات الاجتماعية والإنسانية والتنموية، وتعزيز إسهام مؤسسات المجتمع والقطاع غير الربحي في خدمة أبناء المنطقة، ومساندة المبادرات النوعية الهادفة إلى تمكين الأسر والفئات المستفيدة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتوسيع أثر برامج التنمية والتمكين المجتمعي في مختلف محافظات المنطقة.

وأكد العثيم أن هذا النهج المتكامل في المتابعة والدعم يعزز تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، ويرفع كفاءة العمل التنموي، ويحفز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، بما يهيئ بيئة أكثر فاعلية للمشروعات والمبادرات والاستثمارات، ويواكب ما تشهده منطقة الرياض من تحولات تنموية واقتصادية متسارعة.

واختتم العثيم بالدعاء لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود بالتوفيق والسداد لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية وخدمة منطقة الرياض وأهلها، وأن يديم على المملكة أمنها وعزها وازدهارها، في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء – وفقهما الله –.