زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جنوب غرب ألاسكا الأمريكية
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر منطقة نيكولسكي جنوبي غرب ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أوضحت أن مركز الزلزال وقع على عمق 83 كيلومترًا تحت سطح الأرض، دون الإبلاغ حتى الآن عن أضرار أو إصابات.
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر منطقة نيكولسكي جنوب غرب ولاية ألاسكا الأمريكية.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 83 كيلومتراً تحت سطح الأرض، مشيرةً إلى عدم ورود أي تقارير عن أضرار مادية أو إصابات في صفوف السكان جراء الهزة.