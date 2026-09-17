زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جنوب غرب ألاسكا الأمريكية

صحيفة سبق

2026-09-17T20:50:00.146Z

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر منطقة نيكولسكي جنوبي غرب ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أوضحت أن مركز الزلزال وقع على عمق 83 كيلومترًا تحت سطح الأرض، دون الإبلاغ حتى الآن عن أضرار أو إصابات.