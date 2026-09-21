صحيفة سبق

عقد مجلس مديري مطارات الدمام اجتماعه الثالث لعام 2026 برئاسة المهندس سفيان الزامل، حيث استعرض أبرز الإنجازات والمشاريع التطويرية، ومنها بدء أعمال صالة الطيران العام في مطار الملك فهد الدولي وتدشين عمليات الناقل الوطني تحالف العربية للطيران، إلى جانب متابعة الخطط التشغيلية لتحسين تجربة المسافرين.

عقد مجلس مديري مطارات الدمام اجتماعه الثالث لعام 2026م، برئاسة المهندس سفيان بن زامل الزامل، بحضور أعضاء المجلس، إذ استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

واطّلع المجلس على أبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها بدء أعمال صالة الطيران العام في مطار الملك فهد الدولي، وتدشين عمليات الناقل الوطني «تحالف العربية للطيران» الذي يتخذ من المطار مقراً لعملياته التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الربط الجوي وتوسيع خيارات السفر من المنطقة الشرقية.

كما استعرض المجلس سير العمل في عدد من المشاريع والمبادرات، ومستجدات الخطط التشغيلية والتطويرية، بهدف تطوير منظومة المطارات والارتقاء بتجربة المسافرين.