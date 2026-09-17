صحيفة سبق

تعد حديقة الأمير تركي بن هذلول بحي الجامعة في نجران، الممتدة على مساحة 250 ألف م²، من أبرز الوجهات الترفيهية بالمنطقة، بما تحتويه من 108 آلاف م² مسطحات خضراء و2,400 شجرة، وممرات مشاة واسعة، ومرافق إنارة وترفيه وخدمات، ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.

تتصدر حديقة الأمير تركي بن هذلول بحي الجامعة في مدينة نجران قائمة الوجهات الترفيهية بالمنطقة، إذ تمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، وتضم منظومة متكاملة من المرافق الخضراء والترفيهية والخدمية التي تلبي احتياجات الأهالي والزوار على حدٍّ سواء.

وتغطي المسطحات العشبية الخضراء مساحة 108 آلاف متر مربع من إجمالي مساحة الحديقة، فيما تحتضن 2,400 شجرة وشجيرة تسهم في تعزيز الغطاء النباتي وتهيئة بيئة مثالية للتنزه والاستمتاع بالطبيعة.

وتمتد الأرصفة وممرات المشاة على مساحة 58,929 متراً مربعاً، لتوفر فضاءات رحبة لممارسة رياضة المشي، كما تضم الحديقة 357 عمود إنارة ديكورياً يُضفي جمالاً على المشهد العام ويُنير مرافقها خلال الفترة المسائية.

وعلى صعيد المرافق الترفيهية، تحتوي الحديقة على 11 مظلة مجهزة لجلوس العائلات، ومنطقة ترفيهية للأطفال تضم 9 مجموعات من الألعاب المتنوعة، فضلاً عن مرافق خدمية ومواقف سيارات خارجية مهيأة لتسهيل حركة الزوار.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران، عبدالله آل فاضل، أن الأمانة تواصل تنفيذ أعمالها الميدانية وبرامج الصيانة والعناية بالحدائق والمرافق العامة، بما يُسهم في رفع كفاءة المرافق وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضرية جاذبة وآمنة لأهالي المنطقة وزوارها.