حفل زفاف يجمع عائلتَي الغامدي وآل شويل في جدة
احتفل خلف بن عبدالله السليمان الغامدي في جدة بزواج نجله عبدالله على كريمة جمعان بن عبدالله آل شويل الغامدي، في حفل أقيم بإحدى قاعات الأفراح بحضور واسع من الأقارب والمدعوين، وتخلله أداء الأهازيج الشعبية والعرضات الجنوبية. «سبق» تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل خلف بن عبدالله السليمان الغامدي مساء أمس بزواج نجله عبدالله بن خلف الغامدي على كريمة جمعان بن عبدالله آل شويل الغامدي، في حفل بهيج أُقيم بإحدى قاعات الأفراح في مدينة جدة.
وشهد الحفل حضوراً واسعاً من المدعوين وأهالي العروسين، وتخلّله أداء الأهازيج الشعبية والعرضات الجنوبية.
وتتقدم «سبق» بأحر التهاني للعروسين وذويهما، متمنيةً لهما حياةً مليئة بالسعادة والهناء.