حفل زفاف يجمع عائلتَي الغامدي وآل شويل في جدة

صحيفة سبق

2026-10-10T10:38:20.970Z

احتفل خلف بن عبدالله السليمان الغامدي في جدة بزواج نجله عبدالله على كريمة جمعان بن عبدالله آل شويل الغامدي، في حفل أقيم بإحدى قاعات الأفراح بحضور واسع من الأقارب والمدعوين، وتخلله أداء الأهازيج الشعبية والعرضات الجنوبية. «سبق» تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.