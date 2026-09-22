خالد السليمي

استحضرت قيادات إمارة منطقة حائل في ذكرى اليوم الوطني مسيرة توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وما تحقق للوطن من أمن ووحدة وتنمية متواصلة. وأكد أمير منطقة حائل ونائبه ووكيل الإمارة أن المملكة تعيش مرحلة متسارعة من الإنجاز والطموح في ظل رؤية السعودية 2030، مع إبراز دور ا…

في ذكرى اليوم الوطني، استحضرت قيادات إمارة منطقة حائل مسيرة توحيد المملكة وما تحقق منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- من أمن ووحدة وتنمية، مؤكدين أن المملكة تمضي نحو مرحلة متسارعة من الإنجاز والطموح في ظل رؤية السعودية 2030.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، أن راية الوطن ترفرف عاليًا في مختلف المحافل الدولية منذ أن وحّد الملك عبدالعزيز أرجاء البلاد وجمع أبناءها على كلمة واحدة، مشيرًا إلى تسارع برامج التنمية وتحقيق إنجازات محلية وعالمية في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، ودور رجال الأمن في الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها.

وأكد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، أن ذكرى اليوم الوطني تستحضر مسيرة المؤسس في توحيد البلاد وإرساء دعائم دولة قامت على وحدة الكلمة والأمن وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد مرحلة متجددة من العمل والطموح والتحول، يُستثمر فيها الإنسان السعودي بوصفه الركيزة الأساسية في صناعة المستقبل.

وأكد وكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر أن الوطن يحتفي بذكرى توحدت فيها القلوب قبل الأرض، مشيرًا إلى القفزات التنموية التي تشهدها المملكة، وقوة انتماء أبنائها ورجال أمنها وتوحدهم تحت راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله».