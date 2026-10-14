صحيفة سبق

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة في الرياض برنامج «أثر» التطوعي السعودي لدعم جمهورية السودان، مستهدفًا تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز التدريب والتمكين الاقتصادي في القطاع الصحي ومجالات أخرى، عبر 200 مشروع تطوعي وأكثر من 58,000 عملية جراحية، ليستفيد منه قرابة 600,000 شخص، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030…

دشَّن الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامجَ «أثر» التطوعي السعودي لدعم جمهورية السودان الشقيقة، وذلك بمقر المركز في مدينة الرياض.

حضر حفل التدشين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية علاجي سليمان بن عبدالرحمن القويز، ونائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، ونائب رئيس البعثة السودانية بالرياض السفير محمد إبراهيم الباهي، إلى جانب عدد من قيادات المركز ومنسوبيه.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور الربيعة أن المملكة العربية السعودية دأبت منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- على مدِّ يد العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة، حتى وصلت مساعداتها إلى 175 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت 145.7 مليار دولار أمريكي خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة أُنشئ عام 2015 بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، بهدف توحيد العمل الإنساني السعودي، ليغدو نموذجاً دولياً للعمل المؤسسي الذي لا يُفرّق بين لون أو جنس أو عرق أو دين، إذ وصل المركز اليوم إلى 113 دولة من خلال تنفيذ 4475 مشروعاً.

وبيَّن الدكتور الربيعة أن المركز يحتضن التطوع الإنساني الخارجي، حيث بلغ عدد المتطوعين المسجلين لديه 85000 متطوع، نفَّذوا 1471 حملة تطوعية في 61 دولة، استفاد منها قرابة ثلاثة ملايين مستفيد، مؤكداً أن ذلك يأتي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن السودان واليمن وغزة لم تكن غائبة عن اهتمام المملكة، بل كانت في مقدمة الدول التي تحظى بالدعم في كافة المجالات بما فيها العمل الإنساني المستمر، لا سيما منذ اندلاع الأزمة السودانية عام 2023.

وكشف عن تفاصيل برنامج «أثر» التطوعي، مبيناً أنه يهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وزيادة التدريب والتمكين الاقتصادي في القطاع الصحي وبقية المجالات، ويتضمن 200 مشروع تطوعي وأكثر من 58000 عملية جراحية، ليستفيد منه قرابة 600,000 مستفيد.

وختم الدكتور الربيعة كلمته بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين بالحفظ والرعاية، وأن يديم على الوطن الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يحفظ السودان وبقية الدول الشقيقة والصديقة.