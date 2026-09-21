صحيفة سبق

تقدّم ساعة HUAWEI WATCH GT 7 Pro نهجًا متطورًا لإدارة الصحة، عبر ميزات الكشف المبكر عن مخاطر أمراض الشريان التاجي والسكري، وتقديم تقارير تقييم للمخاطر الصحية مع توصيات استباقية، مع التأكيد على أنها لا تُعد أداة للتشخيص أو العلاج الطبي. وتوفّر الساعة رؤى صحية أعمق من خلال ميزات مثل Health Insights وC…

تطورت الساعات الذكية لتصبح رفيقًا متطورًا للصحة، إذ تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متزايدة من الرؤى الصحية في حياتهم اليومية. ومع ازدياد قدرات هذه الأجهزة على مراقبة مؤشرات الجسم باستمرار، تتمثل الخطوة التالية في تحويل هذا الكم الهائل من البيانات إلى معلومات مفيدة تساعد المستخدمين على فهم حالتهم الصحية بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر وعيًا. ومن خلال HUAWEI WATCH GT 7 Pro، ترتقي هواوي بهذا النهج إلى مستوى جديد، عبر الجمع بين تقنيات متقدمة لمراقبة الصحة وتقييم المخاطر في مراحل مبكرة، ورؤى صحية مخصصة، وإرشادات ذكية.

الكشف المبكر

تتجاوز هواوي مفهوم الإدارة الشاملة للصحة، لترتقي بمراقبة الصحة على HUAWEI WATCH GT 7 Pro إلى مستوى جديد من خلال مجموعة من الميزات المصممة للمساعدة في اكتشاف المخاطر الصحية المحتملة في مراحل مبكرة. وتدعم الساعة دراسة مخاطر الإصابة بأمرض الشريان التاجي. وبعد إكمال استبيان عبر تطبيق HUAWEI Research على الهاتف الذكي، يجري المستخدم قياسات ثابتة لرسم القلب، ثم يرتدي الساعة أثناء النوم وخلال أنشطته اليومية لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام. وبعد ذلك، تُصدر الساعة تقريرًا لتقييم مستوى المخاطر. وإذا أشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى المخاطر، يُنصح المستخدم باستشارة أحد المتخصصين في الرعاية الصحية، وإجراء المزيد من الفحوصات الطبية، واتخاذ خطوات استباقية للمساعدة في الحد من المضاعفات المحتملة. وتُعد هواوي أول شركة، والوحيدة حتى الآن، التي توفر هذه الميزة في ساعة ذكية.​

كما تتميّز الساعة بميزة تقييم مخاطر الإصابة بمرض السكري، التي توفر تقييمًا شاملًا لمستوى خطر ارتفاع سكر الدم لدى المستخدم. ومن خلال رصد الإشارات الأيضية غير الطبيعية، يمكن للجهاز اقتراح تعديلات على نمط الحياة أو تشجيع المستخدم على طلب تقييم طبي إذا ارتفع مستوى المخاطر المُقدّر. وبشكل عام، ارتقت هواوي بـ HUAWEI WATCH GT 7 Pro من مجرد جهاز لتتبع المؤشرات الصحية إلى أداة أكثر ذكاءً واستباقية لإدارة الصحة. ومع ذلك، صُممت هذه الميزات لرفع الوعي بالمخاطر الصحية، ولا تُستخدم لأغراض التشخيص أو العلاج الطبي.

رؤى صحية أعمق

منذ لحظة استيقاظك، تساعدك HUAWEI WATCH GT 7 Pro على الاستعداد ليومك من خلال ميزة Health Insights المطوّرة. وتبدأ الساعة بتقييم مخصص لجودة النوم، يليه بعد مرور خمس إلى عشر دقائق على الاستيقاظ ملخص صباحي يستند إلى بيانات الصحة واللياقة البدنية المسجلة في اليوم السابق.

تعمل ميزة Physical Readiness الجديدة على تقييم الحالة البدنية للمستخدم بصورة أكثر شمولًا، بالاستناد إلى 14 مؤشرًا مختلفًا، تشمل جودة النوم، وتباين معدل ضربات القلب (HRV)، والحالة العاطفية، والسعرات الحرارية المحروقة. وتشير الدرجة المرتفعة إلى حصول الجسم على قدر كافٍ من التعافي، بينما قد تعكس الدرجة المنخفضة احتمال الإجهاد البدني المفرط أو عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة. ومن خلال جعل عملية التعافي أكثر وضوحًا وأسهل في الفهم، تساعد هذه الميزة المستخدمين على بناء عادات صحية تدريجيًا.

ترتقي ميزة Celia AI Health Insights بهذه التجربة إلى مستوى أبعد، من خلال تحليل البيانات عبر أبعاد متعددة تشمل صحة القلب، والنوم، ومستويات التوتر، والأدوية، والنظام الغذائي، وحتى استخدام الهاتف. وتوفر الميزة رؤى أعمق وتوصيات مخصصة، لمساعدة المستخدمين على فهم العوامل التي قد تؤثر في صحتهم وعافيتهم بشكل أفضل.

تصميم متطور لنمط حياة نشط

تجمع HUAWEI WATCH GT 7 Pro بسلاسة بين الوظائف العملية للأنشطة الخارجية والجماليات الراقية، مع خيارات جديدة ومتنوعة من الألوان والخامات وتصاميم الأساور. وتتوافر الساعة بثلاثة ألوان، وتتميّز بإطار من السيراميك النانوي المتطور بلمسة نهائية مقاومة للخدوش، إلى جانب إطار أوسط مصنوع من سبائك التيتانيوم، لتعزيز المتانة ومنح الساعة مظهرًا وإحساسًا أكثر فخامة.

لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من تدريباتهم، توفر خوارزمية اللياقة البدنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقييمًا شاملًا لأداء التمرين، إلى جانب اقتراحات عملية لتحسين الأداء. وبعد انتهاء التمرين، تحلل الخوارزمية سجلات التدريب وتلخصها، ثم تقدم توصيات مخصصة بناءً على الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، مثل انخفاض القوة المبذولة في مراحل معينة أو عدم انتظام معدل الخطوات. ومع ميزة Padel الجديدة، يمكن للمستخدم ترك الساعة تحلل أداءه أثناء المباراة، ثم تقدم له ملخصًا لأدائه في نهايتها.

ويأتي سوار الساعة المصنوع من مادة الفلوروإلاستومر بتصميم HUAWEI EasyCross، ليضمن ثباتًا مريحًا وآمنًا أثناء الارتداء اليومي وخلال الأنشطة الخارجية الشاقة على حد سواء. وصُممت HUAWEI WATCH GT 7 Pro لمواكبة أنماط الحياة النشطة، كما توفر عمر بطارية يصل إلى 21 يومًا بشحنة واحدة في ظروف الاستخدام الخفيف.

ستتوفّر HUAWEI WATCH GT 7 Pro للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية قريبًا.