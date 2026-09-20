صحيفة سبق

أطلقت شركة "تيتانوم تيكنولوجيز" السعودية منصّة "جيب جاب" تجريبيًا في الرياض بالشراكة مع شركة "اتحاد فيَ" العقارية، لرقمنة إدارة دخول الموردين ومقدمي الخدمات إلى المجمعات السكنية وربطها بالخدمات والمدفوعات وتقاسم الإيرادات، بما يقلّص زمن الدخول الذي قد يصل إلى 45 دقيقة لكل مورد. وتعتمد المنصة على ر…

أعلنت "تيتانوم تيكنولوجيز"، الشركة السعودية الحاصلة على الرخصة الريادية من وزارة الاستثمار، إطلاق تجربتها الأولى لمنصة "جيب جاب" في الرياض بالشراكة مع شركة "اتحاد فيَ" العقارية، في خطوة تهدف إلى رقمنة إدارة دخول الموردين ومقدمي الخدمات إلى المجمعات السكنية، وربط عمليات الدخول بالخدمات والمدفوعات وتقاسم الإيرادات.

وتتيح "جيب جاب" للموردين التسجيل في المنصة والحصول على ملف رقمي، ثم إنشاء رمز رقمي (QR) خاص بكل زيارة عند حجز مهمة، سواء لنقل الأثاث أو إخلاء قطعة قديمة أو توصيل طلب، ويكون الرمز محدود الصلاحية ومرتبطًا بالسائق والمهمة، بما يتيح لإدارة المرافق التحقق من الزيارة عند البوابة وتسجيل العملية رقميًا واحتساب حصتها تلقائيًا، دون الحاجة إلى الاتصالات الهاتفية أو الدفاتر الورقية أو الانتظار. ويأتي ذلك لمعالجة عملية دخول قد تستغرق، وفق تقديرات الشركة، بين 30 و45 دقيقة للمورد الواحد، وما يترتب عليها من تأخير في عمليات التسليم وإعادة الجدولة وتكاليف إضافية.

وتستند المنصة إلى خبرة سويدية في لوجستيات السلع الكبيرة، مع تطويرها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي وما يتطلبه من تنسيق بين شركات إدارة المرافق والموردين والسكان، حيث تتيح المنصة نموذجًا لتقاسم الإيرادات مع شركات إدارة المرافق بدلًا من فرض رسوم اشتراك، بحيث تحصل على حصة من عمليات الدخول والخدمات التي تمر عبر المجمعات.

ولا تتوقف المنصة عند إدارة الدخول، إذ تمتد إلى دعم الاقتصاد الدائري من خلال تتبع الأثاث والمقتنيات الكبيرة التي تخرج من المجمعات السكنية، وتسجيل مسارها حتى وجهتها النهائية، بما يساعد على تحديد ما يمكن إعادة استخدامه أو بيعه أو التبرع به أو توجيهه إلى إعادة التدوير.

كما توفر تقارير قابلة للتدقيق تمكّن شركات إدارة المرافق والجهات البلدية من قياس ما جرى تحويله بعيدًا عن المكبات، وتعمل الشركة على توسيع تعاونها مع جهات إعادة التدوير في المملكة، بما يتقاطع مع مستهدف المركز الوطني لإدارة النفايات بتحويل 94% من النفايات البلدية الصلبة بعيدًا عن المرادم بحلول عام 2035.

ويتقاطع نشاط "جيب جاب" كذلك مع عدد من مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك الإسكان والتوسع العمراني، وجودة الحياة، والتحول الرقمي والمدفوعات غير النقدية، إلى جانب دعم المحتوى المحلي من خلال فريق سعودي يعمل في الرياض وإتاحة فرص دخل إضافية للسائقين المستقلين.

ومن جانبه، قال علي سالم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "تيتانوم تيكنولوجيز": "لم نأتِ إلى المملكة لاختبار فكرة، بل لأن السوق جاهز والمشكلة حقيقية وتكلفتها كبيرة، نعمل على تحويل حركة الأفراد والبضائع والخدمات إلى مسار رقمي قابل للإدارة والقياس، يمتد من بوابة المجمع إلى منشأة التدوير، بما يفتح فرصًا جديدة لإدارة المرافق ويمنحها مصدر دخل إضافيًا بدلًا من تحميلها تكلفة تقنية جديدة، ونرى في ذلك بداية لبناء طبقة رقمية تخدم اقتصادًا جديدًا وتدعم توجه المملكة نحو التحول الرقمي والاستدامة".

وبعد تجربة الرياض، تعتزم الشركة التوسع إلى شركاء إضافيين في إدارة المرافق داخل المملكة قبل نهاية 2026، مع طموح لتطوير المنصة لتخدم المجمعات السكنية والمراكز التجارية والمجمعات الفندقية والمناطق الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي إطلاق "جيب جاب" في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول رقمية تنظم حركة الخدمات داخل المجتمعات المغلقة، وتربط الكفاءة التشغيلية بالبيانات والاستدامة، مع توجه الشركة إلى توسيع نطاق التجربة داخل المملكة خلال عام 2026، ثم البناء عليها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.