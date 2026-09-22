صحيفة سبق

بدأ وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر زيارة رسمية إلى ألمانيا لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وحضر الجاسر افتتاح معرض إينوترانس 2026 في برلين، وعقد لقاءات مع مسؤولين ألمان لبحث الشراكات في البنية التحتية والنقل الذكي والاستدامة دعمًا لرؤية 20…

بدأ وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير مجالات التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات والابتكارات الحديثة.

وحضر الجاسر، على رأس وفد من جهات منظومة النقل، الافتتاح الرسمي لمعرض «إينوترانس 2026» في برلين، الذي يُعدّ من أبرز المحافل الدولية المتخصصة في قطاع النقل والسكك الحديدية، إذ يجمع قادة وخبراء من مختلف دول العالم، ويستعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمستقبل التنقل.

وعلى هامش المعرض، عقد الوزير عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين وقادة من القطاعين العام والخاص، لبحث آفاق التعاون والشراكات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

وتعكس الزيارة حرص المملكة العربية السعودية على بناء شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة في هذا القطاع، وتعزيز التعاون مع الجانب الألماني في مجالات البنية التحتية، والنقل الذكي، والخدمات اللوجستية، والاستدامة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن رؤية السعودية 2030.