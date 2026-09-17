صحيفة سبق

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الجيش الأميركي أعاد توجيه 104 سفن تجارية منذ إعادة فرض الحصار على إيران في 13 يوليو الماضي وحتى 17 سبتمبر، في إطار ضمان الالتزام الصارم بالقيود المفروضة على موانئها وحركة سفنها، وحرمان طهران من عائدات صادرات النفط.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الخميس، أن الجيش الأمريكي غيّر مسار 104 سفن تجارية منذ إعادة فرض الحصار على إيران في يوليو الماضي وحتى 17 سبتمبر، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات جاءت لضمان الالتزام الصارم بالحصار المفروض على طهران.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض حصارها على موانئ إيران وقيّدت حركة سفنها في 13 يوليو، إثر انهيار اتفاق لوقف الحرب بين البلدين، وذلك في مسعى لحرمان طهران من عائدات مبيعات النفط التي تُمثّل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة لديها.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا مرتين، في أبريل ويونيو، اتفاقين لوقف إطلاق النار بهدف استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز في مسار نحو إنهاء الصراع المستمر منذ نحو ستة أشهر، غير أن الاتفاقين انهارا سريعاً.