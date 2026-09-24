النفط يتراجع مع انفتاح إيران على الدبلوماسية وارتفاع المخزونات الأمريكية
تراجعت أسعار النفط اليوم بعد مكاسب بـ 4 % في الجلسة السابقة، متأثرة بإعلان إيران استمرار انفتاحها على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. انخفض خام برنت 0.9 % إلى 102.13 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 0.7 % إلى 91.56 دولارًا، بالتزامن مع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمر…
تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها 4 % خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي أعلنت فيه إيران أنها لا تزال منفتحة على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتًا أو 0.9% إلى 102.13 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتًا أو 0.7% إلى 91.56 دولارًا.
وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار ثلاثة ملايين برميل إلى 426.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.