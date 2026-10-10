صحيفة سبق

أطلقت جمعية حوراء للفتيات بالأفلاج حزمة برامج تربوية وتطويرية موجهة للفتيات في مختلف المراحل الدراسية، تشمل برنامج حول العالم للابتدائية العليا، ومعالي للمرحلة المتوسطة، وإمْرة للمرحلتين الثانوية والجامعية، بهدف تنمية المهارات، وتعزيز القيم والوعي، وبناء الشخصية والقدرات القيادية.

أطلقت جمعية حوراء للفتيات بالأفلاج حزمة من البرامج التنموية المتنوعة الموجهة للفتيات في مختلف المراحل الدراسية، بهدف تنمية المهارات، وتعزيز القيم والوعي، وبناء الشخصية، ودعم الطموح والقدرات القيادية لدى المشاركات.

وتستهدف البرامج الفتيات وفق مراحلهن العمرية والتعليمية، من خلال محتوى متنوع يجمع بين التعليم والتطوير والتجارب التفاعلية، بما يلبي احتياجات كل مرحلة.

«حول العالم».. للمرحلة الابتدائية العليا

تأخذ الجمعية طالبات الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية في رحلة افتراضية معرفية ممتعة حول العالم، يتعرفن خلالها على ثقافات الشعوب وعاداتها، ويكتشفن تجارب جديدة، إلى جانب التعرف على الأزياء والأطباق والحرف المختلفة من دول العالم.

«معالي».. للمرحلة المتوسطة

ويأتي برنامج «معالي» لطالبات المرحلة المتوسطة في تجربة تستهدف تطوير المهارات، وتعزيز القيم والوعي، وتنمية الهوية والثقة بالنفس، إلى جانب تطوير المهارات الحياتية والوعي الفكري والنفسي، بما يسهم في بناء شخصية أكثر قوة وطموحاً.

«إمْرة».. للمرحلة الثانوية والجامعية

ويستهدف برنامج «إمْرة» طالبات المرحلتين الثانوية والجامعية، ويركز على اكتشاف القدرات وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات القيادية، بما يساعد المشاركات على تطوير شخصياتهن والاستعداد لمستقبل أكثر نجاحاً وتأثيراً.

وتأتي هذه البرامج ضمن جهود جمعية حوراء للفتيات بالأفلاج في تقديم مبادرات وبرامج نوعية تراعي احتياجات الفتيات في مختلف المراحل، وتسهم في تنمية مهاراتهن وبناء قدراتهن وصناعة جيل أكثر وعياً وطموحاً.