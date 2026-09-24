مقال رأي

حمد بن إبراهيم المنيف

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

يؤكد المقال مكانة المملكة العربية السعودية كرمز للأمن والاستقرار والعزة الوطنية، مستندة إلى تلاحم شعبها ووعيه بمسؤولية الحفاظ على مقدرات الوطن ووحدته. ويبرز النص أن شعار "المملكة العربية السعودية خط أحمر" يعكس ارتباط المواطنين بوطنهم وقيادتهم، وإصرارهم على مواصلة مسيرة البناء والازدهار في ظل نعمة ال…

في وطنٍ تتجذر فيه معاني العزة والانتماء، تبقى المملكة العربية السعودية عنواناً للأمن والاستقرار، ورايةً شامخةً يلتف حولها أبناؤها، مؤكدين أن الوطن ومقدراته ومكتسباته مسؤوليةٌ مشتركة، وأن الحفاظ على أمنه واستقراره واجبٌ لا يقبل المساومة.

ويختصر الشعر أحيانًا ما تعجز الكلمات عن وصفه، حين يقول الشاعر السعودي ياسر التويجري في أبيات من قصيدته :

> يا محارشنا على الشر تهبي

> مدفعك يرمي ولا كانه رمى

> يا بلادي واصلي مجدك أبي

> احتمى البارود ولا ما احتمى

أبيات تحمل في طياتها مشاعر الاعتزاز بالقوة والمنعة، وتستحضر صورة وطنٍ يمضي بثبات في مسيرة البناء والتنمية، مستنداً إلى تلاحم مجتمعه وحرص أبنائه على صون أمنه ومكتسباته.

إن الحديث عن المملكة ليس حديثاً عن حدودٍ جغرافية فحسب، بل عن وطنٍ يحمل تاريخاً عريقاً، ومكانةً دينيةً وثقافيةً واقتصاديةً بارزة، وعن مجتمعٍ يعتز بهويته ويطمح إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.

ومن هنا، يظل شعار "المملكة العربية السعودية خط أحمر" تعبيراً عن مكانة الوطن وقيادته في وجدان أبنائه، وعن التمسك بأمنه واستقراره ووحدته، مع التأكيد على أن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تملكه من قدرات، وإنما كذلك بوعي شعوبها وتماسكها ومسؤوليتها تجاه مستقبلها.

حفظ الله المملكة العربية السعودية، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، وحفظ الله قيادتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومكروه، ووفق أبناءها لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، لتبقى راية الوطن عاليةً، ومسيرته ماضيةً نحو مزيدٍ من الازدهار.