صحيفة سبق

حثّت وزارة الصحة، عبر منصتها التوعوية «عش بصحة»، الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا الموسمية على المسارعة لأخذ اللقاح، وفي مقدمتهم النساء الحوامل، ومن تجاوزوا 50 عامًا، والمصابون بأمراض مزمنة أو ضعف المناعة، والأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات، والعاملون الصحيون، مع إتاحة حجز المواعيد عبر تطبيق «صحتي…

دعت وزارة الصحة، عبر منصتها التوعوية «عش بصحة»، أفراد المجتمع، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا الموسمية، إلى المبادرة بتلقي اللقاح وعدم تفويت موسم التطعيم.

وأكدت الوزارة أن حماية الفرد لنفسه من الإنفلونزا الموسمية تُعد من أسهل الطرق لحماية أسرته، خصوصًا كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.

وأوضحت أن الفئات الأكشثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا الموسمية تشمل:

- النساء الحوامل.

- الأشخاص الذين تجاوزوا 50 عامًا .

- المصابين بأمراض مزمنة، مثل الربو والسكري وأمراض القلب.

- المصابين بضعف أو نقص المناعة.

- الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات .

- العاملين في القطاع الصحي.

وحثت وزارة الصحة أفراد هذه الفئات على المبادرة بحجز موعد لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق «صحتي»، للحد من مخاطر الإصابة ومضاعفاتها وتعزيز الوقاية الصحية.