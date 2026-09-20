جامعة الملك خالد تعلّق الدراسة الحضورية غدًا في أبها وخميس مشيط
أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة الحضورية غدًا في كلياتها بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، استنادًا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وأكدت الجامعة استمرار العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة البلاك بورد، حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة.
أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة الحضورية في كلياتها بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وأكدت الجامعة أن الدراسة ستستمر عن بُعد عبر منصة «البلاك بورد»، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة ومنسوباتها.