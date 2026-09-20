جامعة الملك خالد تعلّق الدراسة الحضورية غدًا في أبها وخميس مشيط

صحيفة سبق

2026-09-20T20:35:52.092Z

أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة الحضورية غدًا في كلياتها بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، استنادًا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وأكدت الجامعة استمرار العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة البلاك بورد، حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة.