صحيفة سبق

أعلنت شركة «أنثروبيك» أنّ وكلاء نموذجها للذكاء الاصطناعي «Claude» اكتشفوا نظامًا إنزيميًا جديدًا يشبه نظام «كريسبر» لتحرير الجينات، بعد مسح ضخم لقواعد بيانات تسلسلات الحمض النووي خلال ٢١ ساعة، ما يُعد من أبرز أمثلة الاكتشاف العلمي شبه المستقل بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأكّد مختبر علوم الحياة التابع ل…

أعلنت شركة «أنثروبيك» الأمريكية، الأربعاء، أن وكلاء نموذجها للذكاء الاصطناعي «Claude» اكتشفوا نظامًا إنزيميًا لم يكن معروفًا من قبل، يحمل تكرارات جينية تشبه تلك الموجودة في نظام «كريسبر» الشهير لتحرير الجينات، في واحدة من أبرز حالات الاكتشاف العلمي التي يقودها الذكاء الاصطناعي بشكل شبه مستقل.

ويتكون النظام الجديد، الذي أُطلق عليه اسم «إنزيمات النسخ العكسي المرتبطة بالمصفوفات» (ART)، من إنزيم نسخ عكسي وجين شريك وسلاسل متكررة من الحمض النووي متباعدة بانتظام، وعُثر عليه في العاثيات، وهي فيروسات تصيب البكتيريا، ومنها نوع من «العاثيات العملاقة».

وبحسب الشركة، عمل نحو 950 وكيلًا من «Claude» بشكل مستقل بعد توجيه أولي عام، ومسحوا قاعدة بيانات ضخمة لتسلسلات الحمض النووي خلال 21 ساعة، استهلكوا فيها 210 ملايين وحدة نصية. وفحص الوكلاء أكثر من 200 ألف إنزيم نسخ عكسي، واستخرجوا منها 3,500 نظام مرشح، ثم ضيّقوها إلى 20 مرشحًا واعدًا، ورصدوا أنماط تكرار لم يلتفت إليها الباحثون من قبل.

وأكدت التجارب المخبرية التي أجراها مختبر علوم الحياة التابع للشركة في منطقة خليج سان فرانسيسكو صحة الاكتشاف، عبر توصيف كيميائي حيوي وهيكلي أظهر أن المصفوفة تُترجم إلى جزيئات قصيرة من الحمض النووي الريبي (RNA).

وراجع النتائج العالم فنغ تشانغ، من معهد ماساتشوستس للتقنية ومعهد برود، وأحد رواد تقنية «كريسبر» لتحرير الجينات، وقال: «هذا مثال مثير على قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على الإسهام في الاكتشاف البيولوجي. تحديد مصفوفات التكرار المرتبطة بإنزيمات النسخ العكسي أمر لافت حقًا ويستحق مزيدًا من البحث».

ويرى الباحثون أن النظام قد يتحول مستقبلًا إلى أداة بيوتقنية قابلة للبرمجة، على غرار «كريسبر»، لإجراء عمليات على الحمض النووي مثل القص والنسخ واللصق، وإن كان ذلك لا يزال في مرحلة البحث.