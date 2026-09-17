صحيفة سبق

دشّنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برنامج دبلوم تعليم اللغة العربية الرقمي للناطقين بغيرها، بوصفه أول مخرجات مبادرة «آفاق» الهادفة إلى تقديم برامج جامعية رقمية عالمية متوافقة مع مستهدفات رؤية 2030، على أن يعقبَه إطلاق برنامج البكالوريوس الرقمي في الدراسات الإسلامية. يركّز الدبلوم على تنمية مه…

دشّنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة بعمادة تقنية المعلومات والتعلم الإلكتروني التابعة لوكالة الجامعة للتطوير المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، أمس الأربعاء، برنامج دبلوم تعليم اللغة العربية الرقمي للناطقين بغيرها، بهدف تقديم تجربة تعليمية رقمية مرنة تصل إلى المتعلمين حول العالم.

ويُعد الدبلوم أول مخرجات مبادرة «آفاق»، إحدى مبادرات وكالة الجامعة للتطوير المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، التي تهدف إلى تقديم برامج جامعية رقمية للمجتمع العالمي وفق إطار تنظيمي يستند إلى الأنظمة واللوائح الوطنية، ويتواءم مع الخطة الاستراتيجية للجامعة ومستهدفات رؤية 2030، على أن يليه إطلاق برنامج بكالوريوس الدراسات الإسلامية الرقمي.

ويركز البرنامج على تنمية مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وقد مرّ إعداده بمراحل بدأت بتحديد الاحتياج والفئة المستهدفة، ثم بناء الخطة والمقررات والمحتوى العلمي وتحكيمه وتطويره رقميًا ورفعه على المنصة التعليمية، وصولًا إلى استكمال إجراءات الترخيص والاعتماد الرسمي.

وأكد رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور منصور بن عبدالرحمن الحيدري، في كلمته خلال حفل التدشين، مكانة الجامعة العريقة في مجالي اللغة العربية والعلوم الشرعية وما تحظى به مخرجاتها من ثقة داخل المملكة وخارجها، مشددًا على أهمية ضمان جودة مخرجات البرامج الرقمية ومضاهاتها لمستوى البرامج الحضورية، ومثمنًا دعم رئيس الجامعة الأسبق الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري للبرنامج ولبرنامج بكالوريوس الدراسات الإسلامية الرقمي.

من جانبها، أوضحت وكيل الجامعة للتطوير المؤسسي والمسؤولية المجتمعية الدكتورة خلود بنت فواز التميمي أن الدبلوم يجسد جهود الجامعة في خدمة لغة القرآن الكريم وتعزيز حضورها العالمي، ويستثمر خبراتها في تعليم العربية عبر منتج رقمي حديث، معربة عن تطلعها إلى أن يكون نواة لمنصة رقمية قابلة للتوسع في تقديم برامج دولية أخرى.

فيما اقترح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نايف بن محمد العتيبي إتاحة انتقال خريجي الدبلوم إلى مرحلة البكالوريوس مع احتساب المقررات التي درسوها، وتقديم منح للطلاب المتميزين لمواصلة دراستهم في تخصصي الشريعة واللغة العربية، وتفعيل دور معاهد الجامعة في الخارج، ومنها معاهدها في إندونيسيا، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وبدأ الحفل بكلمة لعميد تقنية المعلومات والتعلم الإلكتروني الدكتور سلطان بن سعود القحطاني شكر فيها فرق العمل، تلاها عرض تعريفي بالبرامج الجامعية العالمية الرقمية ورحلة مبادرة «آفاق»، ثم مراسم التدشين الرسمي، واختُتم بتكريم فريقي العمل المشاركين في إعداد الدبلوم والإطار التنظيمي للبرامج العالمية الرقمية، بحضور عميد القبول والتسجيل الدكتور سليمان بن سليمان العنقري، وعميد كلية الشريعة الدكتور عبدالحميد المشعل، وعميد معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، وعدد من قيادات المعهد ومنسوبيه.