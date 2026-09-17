صحيفة سبق

ناقش خبراء دوليون في الرياض، ضمن أعمال اليوم الثاني للنسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، سبل تعزيز سلامة الأطفال ورفاههم في البيئة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر تطوير أطر حماية فعّالة، ورفع الوعي بالمخاطر، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان بيئة رق…

ناقش خبراء ومسؤولون دوليون، خلال جلسة «تعزيز سلامة الأطفال ورفاههم في العصر الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، الوسائل والسبل الكفيلة بحماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة، وتعزيز سلامتهم ورفاههم في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتنامي حضورها في مختلف جوانب الحياة الرقمية.

وتناولت الجلسة أهمية تطوير أطر وممارسات تعزز حماية الأطفال في البيئة الرقمية مع مراعاة حقوقهم واحتياجاتهم، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لوضع حلول مسؤولة تضمن بيئة رقمية آمنة للأطفال.

وجاءت الجلسة ضمن أعمال اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمنتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، المنعقد في الرياض بمشاركة دولية واسعة من المسؤولين والخبراء والباحثين وصنّاع السياسات، لمناقشة قضايا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، وبحث سبل تطوير استخدامات مسؤولة لهذه التقنيات بما يعزز حماية الإنسان والمجتمع.

وينظّم المنتدى كلٌّ من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وبالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي «ICAIRE»، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري في الرياض، في أول استضافة عربية لهذه المنصة الدولية.