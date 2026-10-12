صحيفة سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية إلى الرئيس الروماني نيكوشور دانيال دان، دعاه فيها للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها المملكة في أكتوبر الجاري. وسلّم الرسالة السفير خالد بن عيد الشمري، كما جرى بحث آفاق التعاون الثنائي والإقليمي.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالةً خطيةً إلى فخامة الرئيس نيكوشور دانيال دان رئيس رومانيا، تضمّنت دعوته للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وسلّم الرسالةَ سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا خالد بن عيد الشمري، وذلك خلال استقباله من قِبَل مستشار الرئيس للأمن القومي السيد ماريوس لازوركا، في قصر كوترشيني بالعاصمة بوخارست.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية ورومانيا على الصعيدين الثنائي والإقليمي.