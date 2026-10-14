صحيفة سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام للرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية حتى الثالثة عصرًا، كما حذّر من رياح قوية على منطقة حائل حتى العاشرة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهَين جويَّين اليوم يطالان منطقتَين مختلفتَين من المملكة العربية السعودية.

مكة المكرمة ومحافظة الجموم

نبَّه المركز من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وأوضح المركز أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثالثة مساءً.

منطقة حائل

كما نبَّه المركز من هبوب رياح شديدة على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مع سرعات رياح تتراوح بين 40 و49 كلم/ساعة. وأفاد المركز بأن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

ويُوصي المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين بتوخّي الحذر، وتجنّب الأودية والمناطق المنخفضة خلال فترة الحالة الجوية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.