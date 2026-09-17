صحيفة سبق

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً بأكثر من 2% في التعاملات الفورية، ليرتفع المعدن الأصفر 2.4% إلى 4364.29 دولاراً للأوقية، مدعوماً بتراجع أسعار النفط ونزول الدولار، بينما يقيّم المستثمرون تأثير أحدث رفع للفائدة الأمريكية. كما صعدت الفضة والبلاتين والبلاديوم بنسب ملحوظة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% اليوم، متعافيةً من أدنى مستوياتها في نحو ستة أسابيع التي سجّلتها في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع أسعار النفط وانخفاض الدولار، في حين انكبّ المستثمرون على تقييم أحدث قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة ودلالاته على مسار السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 1311 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.4% إلى 4364.29 دولاراً للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% لتبلغ 4404.80 دولاراً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.9% إلى 65.44 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 2.1% ليصل إلى 1787.68 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 2.2% إلى 1296.86 دولاراً.