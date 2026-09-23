صحيفة سبق

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي جورجيوس دونيس أن الفوز على الكويت في افتتاح مشوار الأخضر بكأس الخليج 27 بجدة كان مهمًا لبناء الثقة، مشيدًا بدور الجماهير. وأوضح أهمية تحسين القرارات داخل منطقة الجزاء، وتحقيق التوازن بين الأجيال، مؤكدًا السعي للفوز على عُمان في المباراة المقبلة.

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم جورجيوس دونيس، أهمية الفوز الذي حققه الأخضر على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن «تحقيق الفوز في المباراة الأولى كان مهماً»، مشيداً بالجماهير التي ساندت المنتخب منذ الدقيقة الأولى حتى الصافرة الأخيرة، ومؤكداً ضرورة تحسين القرارات في اللحظات الصعبة واستثمار الفرص التي يصنعها الفريق.

وأشار المدرب اليوناني إلى أهمية اتخاذ القرارات الصحيحة داخل منطقة جزاء المنافس، وضرورة اكتساب اللاعبين الثقة والهدوء، والعمل على إيجاد التوازن بين الأجيال المختلفة، لافتاً إلى أن بعض اللاعبين يحتاجون إلى دقائق لعب كافية مع أنديتهم لرفع مستوى ثقتهم بأنفسهم.

وأشاد دونيس بالمستوى الذي قدمه اللاعب همام الهمامي خلال المباراة، مؤكداً سعيه إلى منح اللاعبين الثقة والهدوء مباراةً بعد أخرى، ومعلناً أن المنتخب السعودي سيسعى بكل قوة إلى تحقيق الفوز في مواجهته المقبلة أمام المنتخب العُماني.