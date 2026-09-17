صحيفة سبق

تطرح شركة الثروة العقارية، بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وقرار من محكمة التنفيذ وحكم من محكمة الأحوال الشخصية، مزاد "مليساء جدة" الإلكتروني خلال الفترة من الجمعة 25 سبتمبر حتى الاثنين 28 سبتمبر 2026 عبر منصة "مباشر للمزادات". يضم المزاد 5 فرص عقارية سكنية وتجارية في مواقع حيوية بمدينة جدة،…

تطرح شركة الثروة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية مزاد "مليساء جدة" وذلك الجمعة 25 سبتمبر وحتى الاثنين 28 سبتمبر 2026م إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات.

يطرح المزاد 5 فرص عقارية سكنية تجارية في مواقع استثنائية بمدينة جدة، حيث تشمل أرض خام بمساحة 768,091,11 متراً مربعاً، أرض سكنية تجارية بمساحة 9,609,50 متراً مربعاً، فيلا سكنية تجارية بمساحة 1,800 متراً مربعاً، عمارة سكنية تجارية بمساحة 1,741 متراً مربعاً، وأرض خام سكنية تجارية بمساحة 500,000 متراً مربعاً.

كتيب المزاد:

https://bit.ly/3T1P8X1

ويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين التملك في عروس البحر الأحمر جدة، لما تتميز به العقارات المطروحة من تنوع في الاستخدامات، ومواقع حيوية عالية الطلب، كما ترحب شركة الثروة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:

920003566-0550444360- 0556990403