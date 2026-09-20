عيسى الحربي

أقامت جامعة المجمعة، بالتعاون مع جمعية أمان للوقاية من الحوادث المرورية، ورشة عمل تخصصية حول السلامة المرورية في النقل التعليمي، استهدفت سائقي النقل والعاملين بالقطاع والطالبات، بهدف رفع الوعي وتحليل المخاطر وتعزيز الممارسات الآمنة، دعمًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.

أقامت جامعة المجمعة، بالتعاون مع جمعية أمان للوقاية من الحوادث المرورية، ورشة عمل تخصصية في السلامة المرورية بالنقل التعليمي، ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطلبة ورفع مستوى الوعي لدى السائقين والعاملين في قطاع النقل التعليمي.

وافتتح الورشةَ وكيلُ جامعة المجمعة للتنمية والاستثمار الدكتور مسلم الدوسري، وتناولت عدداً من المحاور المرتبطة بسلامة النقل التعليمي، شملت تحليل المخاطر وتقييمها وسبل الوقاية منها، إلى جانب الممارسات التي تسهم في تعزيز سلامة السائقين والطلبة خلال الرحلات المدرسية.

وقدّمت جمعية أمان خلال الورشة مادة توعوية متخصصة استهدفت سائقي النقل التعليمي، وسط حضور فاعل من السائقين والعاملين في القطاع، كما تضمّن البرنامج توزيع منشورات توعوية على الطالبات، اشتملت على إرشادات وتعليمات السلامة والوقاية أثناء استخدام وسائل النقل.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لاهتمام جامعة المجمعة بخدمات النقل التعليمي ورفع معايير السلامة فيه، وتعزيز الشراكة مع الجهات والجمعيات المتخصصة، ونشر المبادرات التوعوية في المدارس والقطاعات ذات الصلة؛ بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلامة المرورية والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وتسعى الجامعة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز دورها المجتمعي والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ورؤية 2030 في رفع مستويات السلامة والحد من الحوادث المرورية.