عيسى الحربي

أكد رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ أن اليوم الوطني السعودي يجسد قصة وطن توحّد وترسخ بالبناء وتجدد بالازدهار، مشددًا على استمرار مسيرة التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وعلى مسؤولية الجامعات في بناء الإنسان وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أكد رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أن هذه المناسبة تحمل قصة وطن انطلقت بالتوحيد وترسخت بالبناء وتجددت بالازدهار، مستحضراً بفخر ما حققه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء عام 1351هـ، حين أُعلن توحيد البلاد وأُرسيت دعائم دولة راسخة تستمد قوتها من الله ومن اجتماع الكلمة والتلاحم بين القيادة والشعب.

وأشار الشارخ إلى أنه منذ ذلك اليوم لم تتوقف مسيرة الازدهار، إذ تعاقب أبناء المؤسس البررة على حمل الأمانة وتوالت مراحل التنمية، حتى أصبحت المملكة وطناً نموذجياً في أمنه ووحدته، مزدهراً بمنجزاته ومؤثراً بحضوره ومكانته، مبيناً أن عبارة «عزّنا بطبعنا» تختصر جانباً أصيلاً من تاريخ المملكة؛ إذ إن عزّ الوطن لا يكمن في منجزاته المادية وحدها، بل في قيم أبنائه وبناته وأصالتهم وهمتهم وطموحهم المتجدد.

وأضاف: «في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، تمضي المملكة في مرحلة جديدة تقودها رؤية طموحة تستثمر في الإنسان، وتفتح أمام أبناء الوطن وبناته آفاقاً واسعة للعلم والإبداع والابتكار ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة مستقبل بلادهم».

وأوضح رئيس جامعة القصيم أن جامعته تستشعر مسؤوليتها في هذه المسيرة، وتعمل على تطوير برامجها ومخرجاتها وتعزيز البحث والابتكار ورعاية المواهب، وإعداد كفاءات وطنية تمتلك العلم والمهارة وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيداً بما تزخر به الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس ومنسوبين يشاركون بقدراتهم في خدمة وطنهم والمحافظة على مكتسباته.