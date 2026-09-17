صحيفة سبق

ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطن عُثر بحوزته على 3 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و2380 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، كانت مخبأة داخل مركبته. جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مواطناً بتهمة ترويج المخدرات، بعد أن عُثر بداخل مركبته على 3 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و2380 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، كانت مخبأة داخل المركبة.

وأفادت الجهات الأمنية بأنه جرى إيقاف المشتبه به واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيق.

وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مهربي المخدرات ومروجيها عبر الاتصال برقم «911» في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر رقم «995» للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أو رقم «999» في بقية مناطق المملكة، فضلاً عن البريد الإلكتروني [email protected]، علماً بأن جميع البلاغات تُعامَل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المُبلِّغ.