صحيفة سبق

تواصل السلطات في ولاية أستراليا الغربية إغلاق عدد من الشواطئ في بيرث ومحيطها حتى منتصف نهار الأحد، عقب مقتل سباح بهجوم سمكة قرش في شاطئ سورينتو؛ ما أدى إلى إغلاق شريط ساحلي بطول 17 كيلومترًا، في أحدث حلقات سلسلة هجمات قاتلة لأسماك القرش بالمنطقة.

تواصل السلطات في ولاية أستراليا الغربية إغلاق عدة شواطئ على امتداد الساحل، بينها شواطئ في بيرث عاصمة الولاية، حتى يوم الأحد على الأقل، بعد هجوم لسمكة قرش على شاطئ شهير في المدينة يوم الجمعة.

ولقي سبّاح حتفه بعد أن نهشته سمكة قرش في شاطئ سورينتو، الواقع على بعد نحو 20 كيلومترًا من المنطقة التجارية المركزية في بيرث، ما أدى إلى إغلاق شواطئ على امتداد 17 كيلومترًا من الساحل.

وقالت حكومة الولاية إن الشواطئ في منطقة «جوندالوب» في بيرث ستظل مغلقة حتى منتصف نهار الأحد على الأقل (0400 بتوقيت غرينتش).

وأضافت الحكومة في تنبيه أن «ضباطًا من إدارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية سيواصلون القيام بدوريات برية» لمراقبة المنطقة وتأمين الروّاد.

وتُعد واقعة الجمعة الأحدث ضمن سلسلة هجمات لأسماك القرش في أستراليا، إذ تأتي بعد تعرّض راكب أمواج في الولاية نفسها لعضة من سمكة قرش في هجوم يوم الاثنين.

وتعرّض راكب الأمواج لهجوم الاثنين على شاطئ في مدينة جيرالدتون، الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر شمال بيرث، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه فقد إحدى قدميه وأصيب بجروح خطيرة في ساقه.

ويأتي ذلك بعد مقتل رجل يبلغ 35 عامًا خلال صيد السمك بالرمح قبالة الساحل الجنوبي للولاية في يونيو، ومقتل رجل آخر يبلغ 38 عامًا إثر هجوم قرش عند جزيرة قريبة من بيرث في مايو.

وتُظهر هذه الهجمات المتعاقبة استمرار المخاطر التي تشكّلها أسماك القرش على روّاد الشواطئ ومرتادي البحر في سواحل أستراليا.