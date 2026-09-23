صحيفة سبق

تحوّلت سماء ملهم شمال الرياض إلى عروض جوية وطنية جمعت الطيران العسكري والمدني في أول أيام العرض المركزي لاحتفالات اليوم الوطني السعودي تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع وزارة الدفاع وعدد من الجهات. شاركت في العروض قوات الطيران المختلفة إلى جانب مروحية تحمل العلم ال…

تصوير: معزي السويدي

تحوّلت سماء ملهم شمال الرياض، عصر أمس الثلاثاء، إلى لوحة وطنية مفتوحة، مع انطلاق أول أيام العرض المركزي لاحتفالات اليوم الوطني السعودي ، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع وزارة الدفاع وعدد من الجهات الحكومية، تحت شعار «عزّنا بطبعنا».

وتوافدت العائلات إلى مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات منذ فتح الأبواب في الثانية ظهرًا، لتتابع من الأرض عروضًا جوية جمعت الطيران العسكري والمدني في مشهد واحد، فيما نقلت القناة السعودية العرض مباشرة في الرابعة عصرًا.

ووصفت منصة «عِيشها» التابعة للهيئة، في تغريدة على منصة X، الأجواء بأنها «وطنية» والحضور بأنه «استثنائي في أول أيام الاحتفال»، مؤكدة أن «الفرحة مستمرة» وأن البرنامج يتواصل اليوم الأربعاء في الموقع نفسه.

مروحية تحمل العلم في المقدمة

وفق البرنامج الذي أعلنته الهيئة، يتقدم العرض الجوي طيران الأمن التابع لرئاسة أمن الدولة بمروحية تحمل العلم السعودي، قبل أن تقدّم وزارة الحرس الوطني تشكيلات من طائراتها المروحية إلى جانب مسيرة لفرقتها الموسيقية، فيما يشارك الحرس الملكي بمسيرة لحرس الشرف تعزف خلالها الفرقة الموسيقية السلام الملكي السعودي.

وتقود وزارة الدفاع، ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية وفريق «الصقور السعودية» للاستعراض الجوي، الجزء الأكبر من العرض، إلى جانب مشاركة القوات البحرية الملكية في عروض ملهم .

عسكري ومدني في سماء واحدة

لا يقتصر العرض على الطيران العسكري؛ إذ تشارك «طيران الرياض»، الناقل الوطني الجديد، بإحدى طائراتها من طراز بوينغ 787 في التحليق فوق ملهم، في مشهد يجمع القوة والطموح: مقاتلات تحمي السماء وناقلة تفتح الأجواء للعالم.

وعلى الأرض، افتُتحت أجنحة مخصصة للجهات المشاركة، بينها وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ورئاسة الحرس الملكي والقوات البرية وحرس الحدود ونادي الطيران السعودي، أتاحت للزوار الاقتراب من الآليات والمعدات والتعرف على مهام كل قطاع.

الرياض حلقة في سلسلة وطنية

يأتي عرض ملهم في منتصف سلسلة عروض بدأت في جدة على واجهة روشن البحرية من 18 إلى 20 سبتمبر، بمشاركة القوات الجوية والصقور السعودية وطائرة بوينغ 787-9 للخطوط السعودية وإيرباص A320neo لطيران أديل، وتُختتم في الخبر يومي 26 و27 سبتمبر على الكورنيش مقابل مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بمشاركة أولى لطيران «الأولى».

ويبلغ الاحتفال ذروته مساء اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، حين تُضاء سماء تسع مدن بالألعاب النارية في توقيت موحّد عند التاسعة مساءً: الرياض والخبر والمدينة المنورة وجدة وحائل وعرعر والباحة وتبوك وبريدة.

وكانت «سبق» قد نشرت في 17 سبتمبر جدول وزارة الدفاع للعروض الجوية في المدن الثلاث، ثم تفاصيل مشاركة القوات البحرية في الخبر وجدة والرياض.

مشهد اليوم الأول بعدسة «معزي السويدي"