صحيفة سبق

أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع سابقًا أحمد بن سالم الشغدلي أن اليوم الوطني مناسبة تتجدد فيها مشاعر الانتماء والوفاء للوطن والقيادة، مشيرًا إلى أن حب الوطن يُترجم عبر الإخلاص في العمل، وحفظ المكتسبات، والتكاتف المجتمعي، دعمًا لمسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها المملكة.

أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع سابقاً أحمد بن سالم الشغدلي أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يمثل مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الانتماء والوفاء للوطن، واستحضار مسيرته التاريخية وما تحقق على أرضه من أمن واستقرار وتنمية.

وقال الشغدلي: «الوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل هو تاريخ وهوية وذاكرة ومستقبل»، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعكس مشاعر الاعتزاز بما وصلت إليه المملكة من حضور ومكانة، وما تشهده من مسيرة تنموية وطموح متواصل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأضاف أن مشاعر الولاء والوفاء تتجدد في هذه المناسبة للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، داعياً الله أن يحفظهما ويوفقهما لما فيه خير الوطن والمواطن.

وأشار الشغدلي إلى أن التعبير الحقيقي عن حب الوطن لا يقتصر على الكلمات والمشاعر، بل يتحول إلى عمل ومسؤولية من خلال الإخلاص في أداء الواجب، والأمانة في العمل، والتكاتف بين أبناء المجتمع، والمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته، والإسهام في مسيرة البناء والتنمية.

وختم بالتأكيد على أن الوطن سيظل أكبر من الكلمات وأغلى من أن تختصره مناسبة، وستبقى رايته الخضراء رمزاً للعزة والوحدة والانتماء، سائلاً الله أن يديم على المملكة قيادةً وشعباً نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.