صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 120 كجم من نبات القات المخدر، وألقت القبض على مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية. وأكدت استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة، مع دعوة للإبلاغ عن أنشطة التهريب عبر الأرقام المخصصة.

أوقفت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وذلك بعد ضبطهما متلبسَين بتهريب 120 كيلوجراماً من نبات القات المخدر.

وأكدت قيادة حرس الحدود استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهمَين، وتسليمهما مع المضبوطات إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهما.

ودعت الجهات الأمنية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي معلومات تتصل بتهريب المخدرات أو ترويجها، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعالَج بسرية تامة دون أي مسؤولية تقع على عاتق المبلّغ، وذلك عبر القنوات التالية: